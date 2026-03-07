حقق المدرب الألماني ماتياس يايسله إنجازاً تاريخياً بعدما قاد الأهلي للفوز على الاتحاد، في المباراة التي أقيمت مساء (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وحسم «الراقي» مواجهة الديربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويعتلي صدارة الترتيب مؤقتاً، بفارق نقطة واحدة عن كل من النصر والهلال، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 42 نقطة في المركز السادس.

يايسله يعادل إنجاز غروس

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أصبح ماتياس يايسله أكثر مدرب حقق انتصارات للأهلي في مباريات الديربي بدوري المحترفين برصيد 4 انتصارات، معادلاً رقم المدرب السويسري كريستيان غروس.

رقم سلبي لكونسيساو

في المقابل، سجل البرتغالي سيرجيو كونسيساو رقماً سلبياً، بعدما أصبح أول مدرب للاتحاد يخسر في أول مباراتي ديربي له بالمسابقة.