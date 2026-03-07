أعلن طاقم رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية الأمريكية حالة طوارئ جوية بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار فيلادلفيا الدولي متجهة إلى سولت ليك سيتي، مما أجبر السلطات الجوية على تحويل مسار الطائرة فورًا للهبوط الآمن في مطار بالتيمور-واشنطن الدولي.

ووفقًا لتتبع الرحلات عبر FlightAware وFlightradar24، أقلعت الطائرة إيرباص A321 عند الساعة 6:43 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 5 مارس، وأعلن الطاقم حالة الطوارئ بعد نحو 25 دقيقة فقط عند ارتفاع 5700 قدم.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن طاقم الطائرة أنه عمل على تفعيل رمز الطوارئ 7700 وتحويل المسار مباشرة إلى بالتيمور حيث هبطت الطائرة بسلام الساعة 8:31 مساءً.

ولم يُعلن حتى الآن سبب الطوارئ بشكل رسمي من الخطوط الجوية الأمريكية أو الجهات التنظيمية (FAA أو NTSB)، حيث وصفت التقارير الأولية السبب بأنه «غير معروف»، وتم تفعيل خطة الطوارئ في مطار بالتيمور، وهو إجراء يعني مرافقة سيارات الإطفاء والإسعاف للطائرة أثناء الهبوط كاحتياط أمني، لكن لم تُبلغ أي إصابات أو أضرار جسيمة بعد الهبوط.

وانتشرت أنباء الواقعة بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات تتبع الطيران، مع تعليقات من شهود عيان أشاروا إلى أصوات غريبة أو محاولة العودة إلى فيلادلفيا قبل التحويل النهائي إلى بالتيمور.

ويُعتبر هبوط الطائرة الآمن دليلاً على كفاءة الطاقم والإجراءات الطارئة، وسط ترقب لإعلان رسمي من الشركة يوضح التفاصيل الفنية أو التقنية التي استدعت الإجراء.

وتعتبر رحلات الطوارئ الجوية شائعة نسبيًا في الولايات المتحدة، وغالبيتها تكون بسبب مشكلات فنية بسيطة مثل عطل في نظام الضغط، إنذار دخان، مشكلة هيدروليكية، أو حالة طبية لراكب، أو أحيانًا أخطاء في قراءة الأجهزة.