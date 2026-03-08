انتزع فريق برشلونة فوزاً صعباً من مضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء (السبت) على ملعب «سان ماميس»، ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

جاء هدف برشلونة واللقاء الوحيد في الدقيقة 68، بتسديدة رائعة أطلقها لامين يامال من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس أتلتيك بلباو.

وهدد أتلتيك بلباو مرمى برشلونة في عدة مناسبات، وكان قريباً من التسجيل، لولا تألق حارس برشلونة جوان غارسيا الذي حافظ على نظافة شباكه بسلسلة من التصديات الرائعة.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 35 نقطة في المركز التاسع، بعد تلقيه الهزيمة الثانية عشرة هذا الموسم.