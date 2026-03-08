اختتم المنتخب السعودي الأول للسيدات معسكره الإعدادي الذي أُقيم في مدينة الدمام خلال الفترة من 24 فبراير حتى 7 مارس، وذلك ضمن برنامج التحضيرات للاستحقاقات والمباريات الدولية القادمة.



وشهد المعسكر مستويات مميزة من لاعبات الأخضر، إذ نجح المنتخب في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الودية الثلاث، محافظاً على شباكه نظيفة طوال المعسكر.



واستهل الأخضر مبارياته بالفوز على المنتخب البحريني بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق انتصاراً ثانياً على منتخب قرغيزستان بنتيجة 2-0.



واختتم الأخضر مبارياته الودية بفوز ثالث على منتخب قرغيزستان بنتيجة 3-0 ليؤكد جاهزيته الفنية والبدنية مع نهاية المعسكر.



ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة إعداد المنتخب السعودي للسيدات، التي يشرف عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم، في إطار مواصلة تطوير المنتخب وتعزيز حضوره في المنافسات الدولية القادمة.