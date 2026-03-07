أقام عبدالحكيم السعدي مأدبة سحور في منزله بمدينة جدة، حضرها الأمير خالد بن منصور بن عبدالله بن جلوي، وعدد من المسؤولين والأعيان، في ليلة اتسمت بالدفء الاجتماعي وروح اللقاء التي تميز ليالي الشهر الكريم.

واستقبل السعدي ضيوفه مرحبًا بهم، معبرًا عن سعادته بهذا اللقاء الرمضاني الذي جمع الأحبة في أجواء يسودها الود والتقدير، مؤكدًا أن مثل هذه المناسبات تعزز قيم التواصل والتراحم التي يحرص عليها المجتمع خلال الشهر الفضيل.

وتبادل الحضور الأحاديث الودية والذكريات الجميلة، كما تناولت النقاشات عددًا من الموضوعات الاجتماعية والثقافية، وسط أجواء أخوية عكست عمق العلاقات التي تجمع الحاضرين، وحرصهم على استمرار مثل هذه اللقاءات التي تعزز أواصر الصداقة والتواصل.

وفي هذه المناسبة، احتفل الحضور أيضًا بتعيين الشيخ عبدالله صالح كامل رئيسًا لمجلس الغرفة التجارية الصناعية، معربين عن تهانيهم وتمنياتهم له بالنجاح في مهامه الجديدة، مؤكدين أن قيادته ستسهم في تعزيز دور الغرفة في خدمة القطاع التجاري والصناعي بالمملكة.

كما تم الاحتفاء بخبر انتخابه رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية للدورة السادسة عشرة، للفترة من 2026 حتى 2029، بعد أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها في الأوساط الاقتصادية والتجارية على مستوى المملكة.

كما احتفى الحضور بعضوية طارق عبدالقادر فقيه في مجلس الشورى، معربين عن تهانيهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مهامه، مؤكدين أهمية دوره في تعزيز المشهد التشريعي والمجتمعي بالمملكة.

وتخللت السحور جلسة ودية اتسمت بروح الألفة، حيث تبادل الضيوف التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، داعين الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.

واختتمت الأمسية بالدعاء بأن يتقبل الله من الجميع صالح الأعمال، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار، في ظل ما تشهده من نهضة وتقدم في مختلف المجالات.