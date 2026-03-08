أدان الأمين العام لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الهجوم الإيراني الذي استهدف البنية التحتية في كل من مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يعكس نهجًا تصعيديًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح البديوي أن استهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية المدنية يمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية، ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقيم حسن الجوار، محذرًا من أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى تقويض أمن دول مجلس التعاون والإضرار باستقرار أسواق الطاقة العالمية.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، ووضع حدٍ للتصرفات التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وجدد الأمين العام تأكيد تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع البحرين والكويت، مشددًا على وقوف المجلس إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وصون سيادتهما والحفاظ على سلامة منشآتهما الحيوية.