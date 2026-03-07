توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إيران بضربة قوية للغاية، اليوم (السبت). وقال إن إيران التي تتعرض لهزيمة ساحقة اعتذرت واستسلمت لجيرانها في الشرق الأوسط ووعدت بأنها لن تطلق النار عليهم بعد الآن.



وكتب الرئيس الأمريكي في تدوينة على حسابه في «تروث سوشيال»: «إيران، التي تُعاني أشد المعاناة، اعتذرت واستسلمت لجيرانها في الشرق الأوسط، ووعدت بعدم إطلاق النار عليهم بعد الآن. لم يُقطع هذا الوعد إلا بسبب الهجوم الأمريكي والإسرائيلي المتواصل».



وأضاف: «كانوا يسعون للسيطرة على الشرق الأوسط وحكمه. هذه هي المرة الأولى التي تُهزم فيها إيران، منذ آلاف السنين، أمام دول الشرق الأوسط المجاورة.. لم تعد إيران المُستبد في الشرق الأوسط، بل أصبحت الخاسر في الشرق الأوسط، وستبقى كذلك لعقود طويلة حتى تستسلم أو، على الأرجح، تنهار تمامًا».



واستطرد: «اليوم، ستُضرب إيران ضرباً مبرحاً! هناك مناطق وجماعات من الناس، لم تكن مُستهدفة حتى هذه اللحظة، ندرسها بجدية لتدميرها بالكامل والموت المُحقق بسبب سلوكها السيئ».



وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قدم اعتذاراً للدول المجاورة، مشدداً على أنه «لا عداوة مع دول المنطقة»، ومؤكداً أن إيران لن تستسلم لإسرائيل والولايات المتحدة.



وقال: «أعتذر للدول المجاورة.. لا عداوة مع دول المنطقة»، مشيراً إلى أن بلاده «ستوقف الهجمات ضد دول الجوار إلا إذا انطلقت منها هجمات ضدنا».



يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. وأوضح البيت الأبيض أن الهجوم جاء على خلفية ما وصفه بـ«تهديدات صاروخية ونووية صادرة عن إيران»، وأسفرت الضربات الأمريكية-الإسرائيلية عن مقتل عدد من أبرز القادة الإيرانيين، من بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقائد الحرس الثوري محمد باكبور، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة عبدالرحيم موسوي.