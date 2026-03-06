هو الفقد الذي لا يشيع له ولا يفتح له باب عزاء. هناك أشياء تتساقط منا مع مرور السنين.. نفقدها دون أن نشعر.. لكنها مع الوقت تترك ألماً مقيماً في الداخل وكلما تقدم بنا العمر اشتقنا لضحكتنا الأولى، لبراءتنا.. لتلقائيتنا قبل أن نرتدي قناع الضوء.. فنبتسم رغماً عنا.. ونختار اللطف بدل الصدق.. حتى انتهى بنا الأمر إلى فقدان هويتنا.

وحين تبقى الكلمات حبيسة الصدور.. فهي لا تختفي.. بل تدفن في مقبرة القلوب.. ثم تعود لتظهر في إحدى الزوايا المعتمة من حياتنا، متجسدة في حنين موجع يطرق أبوابنا كلما أسدل الليل ستائره. تزورنا أطياف تلك الكلمات.. تعاتبنا على كتمانها.. وعلى خذلان البوح.

في تلك اللحظات.. تتبرأ مخاوفنا من المشهد.. وتختبئ خلف تبريرات مألوفة..

الخوف من أن يُساء فهمنا، أو أن يُمس كبرياؤنا.

اخترنا أنفسنا.. ولم ننتبه أننا اخترنا معها صمتاً كان قادراً على تغيير الحكاية.. أو على الأقل تخفيف وطأة الألم. تركنا الحرمان من البوح يسرق لحظات كان يمكن أن نقول فيها كل شيء.

ثمة حكمة في كل ما يحدث.. فبعض الكلمات التي لم تقل في الواقع.. تحوّلت إلى نزف على الورق. لتصبح الكتابة مقبرةً! نعم.. لكنها مقبرة تزهر فيها الكلمات.. وتلامس أولئك الذين مروا بالتجربة ذاتها.

فهل نحن حقاً ما نشعر به؟ أم ما نفعل؟ أم ما نقوله؟

ومضة:

حينما يسدل الليل ستائره..

ويعم الصمت المكان..

فكل شيء يبدو ساكناً إلا نبضات قلوبنا.. في تلك اللحظات تتسلل إلينا تلك الكلمات التي بقيت عالقة بين صمت وبوح! والتي لم نجرؤ على البوح بها معاتبة!

فهي لم تختفِ بل اختبأت!

في إحدى زوايا حياتنا المعتمة..

فتخرج لا كأصوات.. بل كأنين موجع يطرق أبواب قلوبنا..

هناك يقف الكبرياء متهماً عارياً من التبرير.. خجلاً من انكشافه أمام الحقيقة.. فاقداً هيبته لا منقذ له.. فنحن لسنا ما نقوله بثقة ولا ما نفعله بعنفوان، نحن ذاك الألم.. الذي ينزف حينما يحل الظلام! نحن تلك الحقيقة حينما تنكسر أروحنا..

فلا شيء يفضحنا كما تفعل مشاعرنا!

فنحن لسنا ما نقول ونفعل.. نحن بما نشعر به!

*كاتبة سعودية