أوضح طيران ناس أنه نظراً إلى استمرار إغلاق المجال الجوي في بعض الوجهات الدولية نتيجة الأحداث الراهنة، فقد تقرر تمديد تعليق الرحلات من وإلى كل من: الإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، والعراق، وسورية، وذلك حتى الساعة 21:00 بالتوقيت العالمي (23:59 بتوقيت السعودية) يوم 9 مارس 2026.

ودعا طيران ناس ضيوفه المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعه الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار، كما يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر القنوات المعتمدة للحصول على الدعم اللازم.

وأكد طيران ناس أنه يتابع التطورات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة، وسيتم إشعار الضيوف فوراً بأي مستجدات عبر القنوات الرسمية.