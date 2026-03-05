ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار وزيادة الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 5176.69 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان واحدًا بالمئة إلى 5186.30 دولار.

وسجل الذهب مكاسب تقارب 20 بالمئة منذ بداية العام، مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 84.43 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.1 بالمئة إلى 2193.65 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1683 دولارًا.