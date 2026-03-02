سجلت أوقية الذهب ارتفاعاً في بداية تداولاتها بنسبة 1.49%، ما يعادل 78.76 نقطة، لتصل إلى مستوى 5,352.95، وذلك بحسب بيانات جلسة الأول من مارس 2026 عند الساعة 23:24.

وأظهرت البيانات أن الافتتاح جاء عند 5,352.75، فيما بلغ أعلى مستوى مسجل 5,354.01، وأدنى مستوى 5,349.20، بحجم تداول بلغ 1,049 عقداً، ما يعكس نشاطاً ملحوظاً في التعاملات المبكرة.

ويأتي تحرك الذهب بالتزامن مع حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية عقب التطورات العسكرية في إيران، ما دفع المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم في الأصول الآمنة. كما تزامن ذلك مع تراجع العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones Industrial Average، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.