قفزت أسعار النفط بأكثر من 13% في بداية تداولات اليوم، ليرتفع خام برنت إلى مستوى 82 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية عقب الأحداث العسكرية في إيران. ويأتي هذا الارتفاع الحاد وسط مخاوف الأسواق من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، التي تُعد شرياناً رئيسياً لإنتاج وتصدير الطاقة عالمياً، ما دفع المتعاملين إلى إعادة تسعير المخاطر بشكل سريع.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones Industrial Average بنحو 517 نقطة في التعاملات المبكرة، في إشارة إلى حالة القلق التي تسيطر على المستثمرين في "وول ستريت". ويعكس الهبوط الحاد توجه المتعاملين نحو الأصول الآمنة، مع تصاعد حالة عدم اليقين بشأن تداعيات التطورات العسكرية على الاقتصاد العالمي، وسلاسل الإمداد، ومستويات التضخم خلال الفترة القادمة.