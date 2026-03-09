سجلت أسعار خام برنت، اليوم (الإثنين)، صعوداً قوياً. وطبقاً للبيانات المسجلة في اليوم الأول من تداولاته الأسبوعية (9 مارس 2026)، حقق الخام مكاسب يومية ضخمة بلغت نسبتها 15.953%. وكشفت مؤشرات التداول اختراق السعر مستويات قياسية جديدة، إذ حلق «الأعلى» سعراً فوق حاجز الـ108 دولارات، مسجلاً 108.216 دولار للبرميل.

وجاءت تفاصيل الجلسة الافتتاحية للأسبوع لتعكس حجم الضغط الشرائي؛ إذ بدأت التداولات عند 107.935 دولار، قبل أن تستقر عند سعر إغلاق قدره 107.414 دولار. وبلغ فارق التغيير السعري صعوداً نحو 14.778 نقطة، وسط حجم تداول نشط وصل إلى 2.392.