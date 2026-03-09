ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 20% في التعاملات المبكرة، اليوم (الإثنين)، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2022، إذ فاقم تنامي حدة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل شحنات عبر مضيق هرمز لفترة طويلة.



وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 16.31% إلى 105.73 دولار للبرميل. وارتفعت 22.4% إلى 111.24 دولار في وقت سابق من الجلسة.

36 % زيادة أسبوعية



وبلغ سعر برميل خام برنت، المعيار العالمي، 101.19 دولار بعد وقت قصير من استئناف التداول في بورصة شيكاغو التجارية، مرتفعاً بنسبة 9.2% عن سعر الإغلاق يوم الجمعة والبالغ 92.69 دولار.



وارتفع الخام القياسي 12% يوم الجمعة وسجل زيادة أسبوعية 36%.