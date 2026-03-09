عبده علواني (جازان) alwani20088@

التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الدكتور خالد بن أحمد النجمي. واطّلع أمير جازان، خلال اللقاء، على تقريرٍ عن منجزات وأعمال فرع الوزارة بالمنطقة خلال شهر رمضان، وما تضمنه من برامج دعوية وتوعوية، والعناية بالمساجد والجوامع، والجولات الرقابية، وتنفيذ المبادرات التي تسهم في خدمة المصلين وتعزيز رسالة المساجد خلال الشهر الفضيل. وكرّم أمير المنطقة، خلال اللقاء، الفائزَ في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم، محمد بن محسن عداوي، مهنئاً إياه بهذا الإنجاز، مؤكداً أهمية العناية بكتاب الله الكريم وتشجيع النشء والشباب على حفظه وتلاوته وتدبر معانيه. من جانبه، أعرب الدكتور خالد النجمي عن شكره لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه ببرامج وأنشطة فرع الوزارة، وحرصه على تشجيع حفظة كتاب الله، مما يسهم في تعزيز القيم الإسلامية وخدمة المجتمع.