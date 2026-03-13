توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الجمعة) هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما تكون خفيفة إلى متوسط على أجزاء مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية. كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل، والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-24 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.