صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 5 مسيرات في محافظة الخرج والربع الخالي.
كما تم إسقاط مسيّرة معادية أثناء محاولة الاقتراب من حي السفارات
The spokesperson for the Ministry of Defense, Major General Turki Al-Maliki, stated that 5 drones were intercepted and destroyed in the Al-Kharj and Rub' al-Khali regions.
Additionally, an enemy drone was shot down while attempting to approach the Diplomatic Quarter.