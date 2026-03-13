قبل دقائق فقط من أذان المغرب، شهد حي عين الحياني في مدينة طنجة المغربية حادثة هزّت سكان المنطقة وخلّفت صدمة كبيرة، إذ تحوّل خلاف مروري بسيط إلى جريمة قتل مروّعة على يد رجل ستيني.

الشاهد على الواقعة، أحد سكان الحي، أكد أنّ خلافاً نشب بين ستيني يقود سيارته وأحد الأهالي، تطوّر سريعاً لاستخدام السلاح الأبيض. وبحسب المصادر الأمنية، قام الرجل الستيني بتوجيه عدة طعنات، ما أدّى إلى سقوط الضحية مدرجاً في دمائه قبل أن يفارق الحياة على الفور.

رجال الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة فتحوا تحقيقاً عاجلاً، بينما تواصل فرق الأمن حملاتها لتوقيف القاتل الهارب، وسط استنكار واسع بين سكان الحي الذين لم يشهدوا من قبل حادثة بهذه الوحشية.

الضحية رجل خمسيني كان يقود دراجته النارية حين وقع الخلاف المروري، وقد ظلّ يحاول الابتعاد قبل أن يسقط ميتاً على بعد أمتار قليلة من موقع الاشتباك. النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مستودع الأموات وفتح تحقيق معمّق لمعرفة ملابسات الجريمة، في حين تتواصل حملة أمنية مكثّفة للقبض على الجاني.

وفي حديث لوسائل إعلام محلية، عبر سكان الحي عن صدمتهم، مؤكدين أنّ الحي الهادئ لم يعرف مثل هذه الجرائم، فيما شددت السلطات على أن القانون سيطبّق بحزم لمحاسبة كل من يتجاوز حدود القانون، مهما كانت الأسباب.