شهد موقع تصوير مسلسل «علي كلاي» بمدينة السادس من أكتوبر البارحة لحظات من الفوضى والإرباك، بعدما اندلع حريق مفاجئ في أحد الاستوديوهات أثناء تصوير مشهد ملاكمة حاسم.

وفق مصدر من فريق العمل، كان المشهد يصور الجولة النهائية بين البطل أحمد العوضي وأحد خصومه داخل حلبة الملاكمة المجهزة خصيصاً للعمل، حين اشتعلت الألعاب النارية المستخدمة في المشهد ولم تستجب على الفور لأجهزة الإطفاء، ما أدى إلى اندلاع النيران في بعض إكسسوارات الديكور.

رغم الدخان وحالة الهلع المؤقتة، تمكن فريق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ولم يتضرر الديكور بشكل كبير، ليتمكن طاقم العمل من استئناف التصوير مساء اليوم (الجمعة).

المسلسل الذي يدور حول شاب يُلقب بـ«علي كلاي» وموهبته الاستثنائية في الملاكمة، يواصل جذب الجمهور في الماراثون الرمضاني، حيث تمتزج مشاهد الصراعات داخل الحلبة مع حياته الشخصية وعلاقاته الاجتماعية المعقدة.

ويشارك في العمل نخبة من النجوم، من بينهم درة، وأحمد العوضي، ومحمود البزاوي، ويارا السكري، ومحمد ثروت، وعصام السقا، بإخراج محمد عبد السلام وتأليف محمود حمدان.

تجربة فريق العمل مع الحريق أظهرت مرونة عالية في التعامل مع المفاجآت، وجعلت المشاهدين على أهبة متابعة ما سيحدث في الحلقات المقبلة، خصوصا أن الحلبة هي قلب الأحداث في المسلسل.