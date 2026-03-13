امتدح المحاضر الآسيوي الدكتور يحيى جابر الفوز الذي حققه فريق ضمك على مضيفه النجمة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ(26) من الدوري السعودي للمحترفين«دوري روشن». وقال لـ«عكاظ»: «شهدت المباراة تفوقاً واضحاً لضمك على المستوى التكتيكي والفني، حيث دخل الفريق اللقاء بأسلوب هجومي منظم مع رغبة واضحة في فرض الإيقاع منذ البداية، بينما اعتمد النجمة على التراجع الدفاعي، ومحاولة الاعتماد على الهجمات المرتدة، وتفوق ضمك وخطة اللعب».



الانتشار والسيطرة



وتابع يقول: «اعتمد ضمك على الانتشار الجيد والسيطرة على وسط الملعب، وحاول الفريق بناء الهجمات بهدوء من الخلف ثم نقل الكرات بسرعة إلى الأطراف ومن ثم للمهاجمين المتميزين العاجي ياكو ميتي، وجوناثان أوكيتا لفتح المساحات في دفاع النجمة، وهذا الأسلوب منح الفريق أفضلية واضحة على الاستحواذ وصناعة الفرص، وخصوصاً في التحولات الهجومية السريعة، والسيطرة على وسط الملعب، والتنظيم الجيد بين الخطوط، حيث كان الفريق متوازنًا بين الدفاع والهجوم مع سرعة واضحة في التحول الهجومي، وكذلك كان الانتشار الجيد على الأطراف سببًا رئيسياً في خلق المساحات وصناعة الفرص».



دفاع النجمة.. سلبي



واختتم حديثه: «اعتمد النجمة على أسلوب دفاعي مع محاولة استغلال المرتدات، إلا أن الضغط المستمر من ضمك وصعوبة الخروج بالكرات جعل الهجمات قليلة التأثير، فيما عانى النجمة من ضعف الاستحواذ، وقلة الدعم الهجومي، ما حدّ من خطورته طوال اللقاء».