كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم كوفند عبدالخالق آخر تطورات الأزمة التي تواجه منتخب العراق بشأن السفر إلى المكسيك لخوض مباراة الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، المقررة 31 مارس الجاري، في ظل إغلاق المجال الجوي بسبب الأحداث الإقليمية الحالية.

وينتظر العراق الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم، لمواجهته على بطاقة التأهل.

تواصل مستمر مع «فيفا»

وقال كوفند عبدالخالق في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «نحن على تواصل دائم مع فيفا بشأن أزمة السفر، لأن الأزمة ليست على مستوى العراق فقط بل تشمل المنطقة، ولم نطلب التأجيل، ونأمل إيجاد حل في الفترة القادمة».

وأضاف: «حتى الآن لم يتحدد موعد السفر إلى المكسيك، ولكن في حال تعذر السفر، فإن هذا سيكون سببه القوة القاهرة، وهو أمر خارج استطاعتنا، وعلى فيفا أن يقرر وفقاً للوائح، سواء تأجيل اللقاء أو تغيير مكانه، لكن دورنا الآن هو استكمال إجراءات الدخول إلى المكسيك».

المنتخب العراقي.

خيارات السفر البديلة

وتابع: «موعد السفر لم يتحدد بعد، وسيكون السفر برياً إلى الأردن أو تركيا ثم استكمال الرحلة جواً في ظل أزمة الطيران التي تشهدها المنطقة».

موقف العراق من احتمالية انسحاب إيران

وحول تلويح إيران بالانسحاب من كأس العالم واحتمالية مشاركة العراق بشكل مباشر بدلاً من خوض الملحق، أجاب: «نحن في الاتحاد العراقي لكرة القدم لا نتمنى انسحاب أي منتخب من بطولة كأس العالم، لأن المونديال هو أكبر حدث كروي والجميع يتطلع للمشاركة فيه، الاتحاد العراقي لا يتدخل في مثل هذه القرارات لأنها تخضع حصراً للوائح وأنظمة فيفا».

وختم حديثه قائلاً: «نحن حريصون دائماً على أن نكون مثالاً في احترام وتطبيق التعليمات الدولية، ولدينا ثقة كاملة بعدالة وشفافية الاتحاد الدولي في التعامل مع مثل هذه الحالات، وفي حال حدوث أي تطور فإننا على يقين بأن فيفا سيطبق اللوائح بالكامل وبما يضمن العدالة ويحفظ حقوق جميع الاتحادات الأعضاء».