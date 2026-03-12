تواصل المديرية العامة للدفاع المدني، تنفيذ برنامج التوعية بالظواهر الجوية تحت شعار «مهم تدري»، بهدف تعزيز ثقافة الوقاية ورفع جاهزية المجتمع في التعامل مع التقلبات المناخية.

ويقدم الدفاع المدني، بالتعاون مع الجهات المعنية، رسائل توعوية توضّح معاني التنبيهات الجوية وكيفية التصرف السليم عند صدورها، إضافة إلى إرشادات السلامة المتعلقة بالحالات المطرية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات وتعزيزًا للسلامة العامة.

وأكدت المديرية، ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، وعدم المجازفة بعبور الأودية خلال جريان السيول، مع التحلي بالحيطة والحذر عند التنقل أو ممارسة الأنشطة الخارجية. كما شددت على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عبر القنوات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وطلب المساعدة في الحالات الطارئة.