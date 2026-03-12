صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.
12 مارس 2026 - 21:21 | آخر تحديث 12 مارس 2026 - 21:21
«عكاظ» (الرياض)
The official spokesperson for the Ministry of Defense, Major General Turki Al-Maliki, stated that a ballistic missile launched towards Prince Sultan Air Base was intercepted and destroyed.