قبضت الجهات الأمنية في لوس أنجلوس، على امرأة أطلقت 10 رصاصات من سلاح ناري على منزل المغنية العالمية ريهانا، بينما كانت موجودة داخله.

10 رصاصات

وذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» بأن امرأة يُشتبه في أنها المهاجمة أطلقت نحو 10 رصاصات بعد الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي من سيارة كانت متوقفة أمام المنزل في منطقة بيفرلي هيلز، مشيرة الى أن إحدى الرصاصات على الأقل اخترقت جدار المنزل الذي تقيم فيه ريهانا مع مغني الراب إيساب روكي وأطفالهما الثلاثة.

كما أوضحت محطة «كاي تي إل إيه» الإخبارية المحلية أن الشرطة تشتبه في امرأة في الثلاثينات من عمرها، لاذت بالفرار عقب الحادث قبل أن يتم توقيفها لاحقًا، وصادرت السلاح الذي يُعتقد أنه استُخدم في إطلاق النار.

ولا يزال المحققون يعملون على تحديد دوافع الهجوم، في حين لم تصدر ريهانا، أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الحادث.