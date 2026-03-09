أثار رجل من سنغافورة موجة واسعة من الدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر بمظهر شاب رغم بلوغه سن الـ60، ليصبح حديث المتابعين حول العالم بسبب قدرته اللافتة على تحدي علامات التقدم في العمر.

تحول المصور وعارض الأزياء السنغافوري تشواندو تان خلال السنوات الأخيرة إلى ظاهرة على الإنترنت، بعدما بدت ملامحه أصغر بكثير من عمره الحقيقي، ما دفع كثيرين إلى منحه ألقاباً لافتة مثل «الرجل الذي لا يشيخ» و«مصاص الدماء الآسيوي».

انطلاقة شهرة عارض الأزياء السنغافوري العالمية جاءت في 2017، عندما انتشرت صوره على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. في ذلك الوقت كان يبلغ 50 عاماً، لكن مظهره الشاب ولياقته البدنية أثارا صدمة لدى المستخدمين، خاصة أن كثيرين رأوا أنه يبدو أصغر من شباب في العشرينيات.

ومنذ ذلك الوقت، تحول الرجل السنغافوري إلى أيقونة في ما يعرف بثقافة «الشيخوخة الجميلة»، وجذب ملايين المتابعين الذين يتابعون تفاصيل حياته اليومية ونمط حياته الصحي.

ومع بلوغه الـ60 أخيراً، ما زال تان يحافظ على مظهره الشاب، مؤكداً أن السر لا يتعلق بعمليات تجميل أو مستحضرات خصوصاً، بل يعتمد أساساً على نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بشكل منتظم، إلى جانب نمط حياة صحي يحافظ على الحيوية والنشاط.

وبمناسبة عيد ميلاده الـ60، نشر تان رسالة عبر حسابه على «إنستغرام» تحدث فيها عن فلسفته في الحياة، مشيراً إلى أن الوقت هو الثروة الحقيقية الوحيدة، وأن كل شروق للشمس يمثل فرصة جديدة لا ينبغي إهدارها.

هذه الرسالة أثارت تفاعلاً كبيراً بين متابعيه، وكتب أحدهم أن مظهره يجعله يبدو في منتصف الثلاثينيات رغم بلوغه الـ60، بينما مازح آخر قائلاً إنه يعتقد أن تان مصاص دماء لكنه لا يملك دليلاً على ذلك.

ورغم الصورة التي يراه بها الجمهور كرجل لا يتقدم في العمر، اعترف تان بأنه يشعر أحيانا بالضغط لأنه يدرك مثل الجميع أن الزمن يمضي، لكنه يفضل التركيز على العيش بطريقة صحية ومتوازنة.