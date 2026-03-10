صرَّح المُتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية. كما تم اعتراض وتدمير مسيّرتين شرق محافظة الخرج.
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية ومسيّرتين شرق الخرج
10 مارس 2026 - 02:27 | آخر تحديث 10 مارس 2026 - 02:27
«عكاظ» (الدمام)
The spokesperson for the Ministry of Defense, Major General Turki Al-Maliki, stated that a ballistic missile launched towards the Eastern Province was intercepted and destroyed. Additionally, two drones were intercepted and destroyed east of Al-Kharj Governorate.