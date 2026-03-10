صرَّح المُتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية. كما تم اعتراض وتدمير مسيّرتين شرق محافظة الخرج.