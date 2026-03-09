إذا كنت تعتقد أن كل ألوان الفلفل متشابهة فأنت بحاجة لإعادة النظر. الفلفل الأحمر والأخضر كلاهما غني بالفيتامينات والألياف، لكن هناك فروقاً غذائية تجعل كل لون يهيمن في مجالات محددة لصحتك اليومية.

تشير دراسات حديثة إلى أن الفلفل الأحمر يتفوق في فيتامين C وA، ما يعزز المناعة ويحمي العينين ويحفز البشرة على الإشراق. كما يحتوي الأحمر على كميات أعلى من الكربوهيدرات الطبيعية والسعرات مقارنة بالأخضر، لكنه لا يزال منخفض السعرات بشكل عام.

في المقابل، يتميز الفلفل الأخضر بكمية أعلى قليلاً من الكالسيوم، ما يجعله مفيداً للعظام والأسنان، ويحتفظ كلا النوعين بنفس كمية الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم المهمة للهضم وصحة العضلات.

لكن طريقة التحضير تحدث فرقاً أيضاً: فالسلق يقلل السعرات، بينما القلي أو «التشويح» يزيدها بسبب الزيت. والأفضل صحياً هو تناوله طازجاً أو إضافته للسلطات، أو اليخنات، أو البيتزا، أو حتى الحساء.

ويمكن القول إن النتيجة تتلخص في أنك إذا أردت تعزيز المناعة وصحة العينين فالأحمر هو خيارك الأمثل، أما إذا كنت تبحث عن دعم العظام والعضلات فالأخضر خيار مثالي، لكن التنويع بينهما يضمن استفادة كاملة من كل العناصر الغذائية.