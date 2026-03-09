أكد متحدث باسم «المفوضية الأوروبية» اليوم، أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمتلك مخزونات إستراتيجية من النفط الخام أو ما يعادله من المنتجات البترولية، تكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي لمدة تراوح بين 85 و90 يوماً.



وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «فاينانشال» تايمز أن وزراء مالية دول مجموعة السبع سيناقشون اليوم، الإفراج المشترك عن نفط من الاحتياطيات الطارئة بتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة.



وأضافت الصحيفة أن 3 دول بالمجموعة، منها الولايات المتحدة، أبدت حتى الآن تأييدها لهذه الفكرة.



وتهدف مثل هذه الخطوة عادة إلى تهدئة الأسواق والحد من تقلبات الأسعار، من خلال ضخ كميات من النفط من الاحتياطيات الإستراتيجية للدول الأعضاء بصورة منسقة، بما يعزز الإمدادات.



قفزة تاريخية



وارتفع سعر برميل النفط بنسبة 30% (الإثنين) متجاوزاً 115 دولاراً، وهي قفزة تاريخية ناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المتواصلة في الشرق الأوسط والحصار المستمر لمضيق هرمز.



وقرابة الساعة 2:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 30.04% ليصل إلى 118.21 دولار للبرميل. كما ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال 27.54% ليصل إلى 118.22 دولار للبرميل.



وفيما يقلق الارتفاع غير المسبوق في الأسعار قادة العالم ويؤثر على المستهلكين الأمريكيين، رد الرئيس دونالد ترمب بسرعة على شبكته الاجتماعية «تروث سوشال» قائلاً: «أسعار النفط على المدى القصير، التي ستنخفض بسرعة بمجرد القضاء على التهديد النووي الإيراني، هي ثمن بسيط جداً يجب دفعه مقابل أمن وسلامة الولايات المتحدة والعالم».