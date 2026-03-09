أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 5% خلال الربع الرابع من عام 2025 على أساس سنوي.



ووفقاً لتقديرات الهيئة، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً بلغ 4.5% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق 2024، ويعود هذا النمو إلى الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 5.7%، والأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.9%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.9%.



معدلات إيجابية



وتعد الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025، حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 1.4 نقطة مئوية، وساهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابياً بمقدار 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.



وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 6.2%، تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 6.1%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والماء بنمو بلغ 6.0%، كما حققت كل من أنشطة تكرير الزيت وأنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي معدلات نمو بلغت 5.8%، و5.7% على التوالي.



التقديرات الربعية



وعلى مستوى التقديرات الربعية للربع الرابع 2025 حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً بنسبة 5% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2025 حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً ارتفاعاً بلغت نسبته 1.4%، حيث حققت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 10.8% على أساس سنوي، و1.8% على أساس ربعي، كما حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً قدره 4.3% على أساس سنوي، و1.7% على أساس ربعي.