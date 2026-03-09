فيما أكدت هولندا أنها سترسل فرقاطة إلى البحر المتوسط، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين)، أن بلاده ستنشر نحو 12 سفينة حربية لتأمين مرور السفن عبر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وقد يشمل ذلك مضيق هرمز.



وقال ماكرون، بعد لقائه بالرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مدينة بافوس: «هدفنا هو الحفاظ على موقف دفاعي صارم، والوقوف إلى جانب جميع الدول التي تتعرض لهجوم من إيران في إطار ردها، لضمان مصداقيتنا والمساهمة في خفض التصعيد الإقليمي، وفي النهاية، نهدف إلى ضمان حرية الملاحة والأمن البحري».



وأضاف: «نحن بصدد إنشاء مهمة مرافقة دفاعية بحتة يجب إعدادها بالتعاون مع دول أوروبية وغير أوروبية، وهدفها تمكين مرافقة سفن الحاويات وناقلات النفط تدريجياً لإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء المرحلة الأكثر حدة من الصراع».



وأوضح ماكرون أن فرنسا نشرت سفينة حربية للمشاركة في هذه المهمة، وتستضيف سفينة أخرى، مضيفاً أن باريس ستنشر إجمالاً 8 سفن حربية وحاملة طائرات وسفينتي إنزال مروحيات في المنطقة، موضحاً أن نطاق الانتشار قد يشمل مضيق هرمز من أجل تأمين مرور السفن التجارية.



بدوره، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: «سأنضم إلى بقية زملائي الأوروبيين لتعزيز عملية أسبيديس بمزيد من السفن»، مضيفاً: «عدد الدول المشاركة قليل، لكن علينا هنا أيضا أن نظهر تضامننا الأوروبي بشكل عملي أكبر».



من جهتها، قالت الحكومة الهولندية، إنها سترسل ​فرقاطة إلى البحر ⁠المتوسط بناء على ⁠طلب فرنسا للمساعدة في حماية ​قبرص وحلفاء آخرين وتأمين حركة الملاحة البحرية ⁠المهددة بالأزمة ​المتصاعدة ​في الشرق الأوسط.



يذكر أن الاتحاد الأوروبي لديه عملية «أسبيديس» التي تنفذ أنشطة ومهمات بحرية في البحر الأحمر منذ مطلع عام 2024 وتهدف من خلالها حماية السفن من هجمات الحوثي.