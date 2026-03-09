بعد إعلان قطر حالة «القوة القاهرة» في إمدادات الغاز، وكذلك إعلان الكويت الأمر ذاته في قطاع النفط، وذلك على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلنت مملكة البحرين ممثلة في شركة بابكو إنرجيز، التي تقود تحول قطاع الطاقة، حالة «القوة القاهرة» على عمليات المجموعة المتأثرة بالأوضاع الراهنة نتيجة الاعتداءات الإيرانية المستمرة على المنطقة، والهجوم الغاشم الأخير الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة بابكو للتكرير التابعة للمجموعة.



استمرارية الإمدادات



وأوضحت الشركة -وفق ما نشرته وكالة أنباء البحرين- أن احتياجات السوق المحلية كافة مؤمنة بالكامل وفقاً للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر.



ويرى خبراء الطاقة أن إعلان «القوة القاهرة» من قبل دول منتجة للنفط والغاز يبعث عادة رسائل تحذيرية للأسواق العالمية، لأنه قد يعني احتمال تعطل الإمدادات أو انخفاضها مؤقتاً.



وغالباً ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة المخاوف بشأن أمن الطاقة، وتقلبات حادة في الأسواق العالمية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنطقة الخليج التي تعد الشريان الرئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.