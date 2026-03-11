ألمح وزير الشباب والرياضة الإيراني أحمد دنيامالي إلى احتمالية عدم مشاركة المنتخب الوطني الإيراني في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك في ظل التصعيد العسكري والسياسي الحاد الذي شهدته المنطقة مؤخراً.

وقال الوزير في تصريحات إعلامية أدلى بها اليوم: «الظروف الأمنية والسياسية الراهنة لا تسمح حالياً بإرسال المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات تقام على الأراضي الأمريكية، خاصة بعد التصعيد العسكري الأخير الذي خلّف آلاف الضحايا وأثار تساؤلات جدية داخل المجتمع الإيراني حول جدوى المشاركة في بطولة تستضيفها دولة متهمة بالمشاركة المباشرة في تلك العمليات».

وأضاف دنيامالي أن بلاده تواجه «أزمات كبيرة» نتيجة التطورات العسكرية الأخيرة، مشدداً على أن أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد، وأن الحكومة الإيرانية والجهات الرياضية المعنية وعلى رأسها الاتحاد الإيراني لكرة القدم ما زالت تتابع الموقف عن كثب وتدرس كافة الاحتمالات في ضوء التطورات السياسية والأمنية المتسارعة.

وكان المنتخب الإيراني قد ضمن تأهله إلى كأس العالم 2026 من خلال التصفيات الآسيوية، ومن المقرر أن يخوض مبارياته الثلاث في مرحلة المجموعات على الأراضي الأمريكية، حيث تُقام البطولة التي تُعد الأكبر في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتأتي تصريحات الوزير الإيراني في سياق توترات إقليمية ودولية حادة، شهدت عمليات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف إيرانية، ما أدى إلى تصعيد غير مسبوق وتداعيات إنسانية وسياسية كبيرة. وسبق أن أثار رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج تساؤلات مماثلة، مشيراً إلى صعوبة المشاركة في ظل «العدوان» الذي تعرضت له البلاد.

وفي المقابل، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغه خلال اجتماع بينهما بأن المنتخب الإيراني مرحب به للمشاركة في البطولة رغم التوترات السياسية، مشدداً على أن كرة القدم يجب أن تظل وسيلة لتوحيد الشعوب حتى في أصعب الظروف.

ورغم ذلك، أكدت مصادر رياضية إيرانية أن القرار النهائي سيصدر من أعلى المستويات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الرياضية والدبلوماسية المترتبة على أي انسحاب، خاصة أن مثل هذا القرار قد يعرض إيران لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في المسابقات المستقبلية.