كشف الفنان المصري كريم قاسم أن اختياره للمشاركة في مسلسل «مناعة»، الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2026 جاء بترشيح من المخرج المصري حسين المنباوي، موضحًا أنهما عملا معًا منذ المراحل الأولى للتحضير على رسم ملامح الشخصية وتطوير تفاصيلها الدرامية.

وأوضح قاسم في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن الشخصية التي يقدمها لا تعتمد على القصة الحقيقية التي يستند إليها المسلسل، بل تم ابتكارها وخيالية داخل إطار العمل الدرامي، حيث جرى تطويرها من خلال السيناريو والتعاون مع المخرج لتظهر بشكل واقعي ومقنع للمشاهد.



استلهام من نجوم الثمانينات

وأشار الفنان إلى أنه استوحى الشكل الخارجي للشخصية من نجوم تلك الفترة مثل الفنانين محمود ياسين ومحمود عبد العزيز، مع الاهتمام بتفاصيل المظهر كالشعر والشارب بما يتناسب مع أجواء عام 1985، لتحقيق قدر أكبر من المصداقية البصرية داخل أحداث العمل.



مشاركة سينمائية جديدة

وبشأن أعماله في السينما، أكد كريم قاسم أنه سيظهر كضيف شرف في فيلم «أضعف خلقه» الذي يقوم ببطولته الفنان المصري أحمد حلمي، مؤكدًا حماسه لخوض التجربة لما تحمله من طابع مختلف وتحديات فنية، مشيرًا إلى أنه يتطلع من خلالها إلى تقديم أداء مميز يضيف إلى مسيرته الفنية.