أعلن الفنان المصري أحمد مالك تنظيم عرض جماهيري مجاني لفيلمه الجديد «إيجي بست» في سينما مترو بوسط القاهرة، وذلك ليلة عيد الفطر المبارك، مع تنظيم مسابقة لاختيار 400 شخص بشكل عشوائي للحصول على التذاكر المجانية عبر الموقع الرسمي للفيلم، في مبادرة تهدف إلى تقديم تجربة مشاهدة جماعية ومباشرة مع صناع العمل.

إعلان الفكرة

وكشف مالك المبادرة خلال بث مباشر عبر تطبيق «إنستغرام»، جمعه بكل من مروان بابلو، وميشيل ميلاد، أعربوا خلاله عن حماسهم للاحتفال بالفيلم مع الجمهور بطريقة مختلفة. ومن المقرر أن يحضر أبطال الفيلم العرض لمشاهدته مع الجمهور داخل القاعة نفسها، في تجربة تهدف إلى كسر الحواجز التقليدية بين النجوم والمشاهدين.

أبطال الفيلم

ويجمع فيلم «إيجي بست» في بطولته كلاً من: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، ومروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية، والعمل من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم.