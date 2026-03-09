توفي مصمم المعارك السينمائي اللبناني محمد علي أمس (الأحد) إثر الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان.

«مولانا» و«بالحرام»

وبرز اسم الراحل محمد علي في المجال الفني المتخصص كأحد الأسماء الشابة الصاعدة بقوة في تصميم مشاهد الحركة والأكشن في الأعمال الدرامية والسينمائية، ويُعد تعاونه مع الفنان المصري أحمد السقا والنجم السوري تيم حسن من أبرز وأشهر محطاته المهنية.

وشارك الراحل في سباق الدراما الرمضاني الجاري عبر تصميم وتنفيذ مشاهد الحركة والأكشن في عملين دراميين؛ الأول مسلسل «مولانا» مع الفنان تيم حسن ونخبة من الممثلين، والثاني مسلسل «بالحرام» بطولة الفنانة ماغي بوغصن، ليكونا آخر أعماله في مجال تصميم المعارك والمشاهد الحركية.

ولم تتضح أي تفاصيل إضافية بشأن ملابسات وفاته إثر القصف الإسرائيلي والاعتداءات التي استهدفت مناطق في جنوبي لبنان، وسادت حالة من الحزن والتفاعل الواسع عقب إعلان وفاته بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.