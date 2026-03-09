أعلنت رابطة الدوري القطري لكرة القدم عن استئناف منافسات البطولة يوم الخميس القادم، بعد توقفها نهاية الشهر الماضي بسبب الأوضاع الإقليمية الطارئة.

وأكدت الرابطة عبر موقعها الرسمي، بعد تحديث جدول المسابقة، أن الجولة الثامنة عشرة ستنطلق بثلاث مواجهات يوم الخميس، على أن تختتم يوم الجمعة بثلاث مباريات أخرى.

مباريات الجولة الـ18

ويشهد انطلاق الجولة القادمة مواجهة بين السيلية والدحيل، بينما يلتقي الوكرة مع الشمال، ويواجه قطر الغرافة، وفي اليوم التالي، يستضيف الأهلي نظيره العربي، فيما يلتقي الريان مع الشحانية، ويستقبل السد أم صلال.

السد في الصدارة

ويتصدر السد جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 38 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه الغرافة صاحب المركز الثاني.