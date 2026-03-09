ببصمة سعودية رائدة، ومتابعة ميدانية دؤوبة، تجسدت في أبهى صورها بختام منافسات دوري كرة الطائرة الرمضاني بمحافظة شبوة، أسدل الستار مساء أمس على البطولة التي أقيمت برعاية كريمة ودعم سخي من المملكة العربية السعودية، ممثلة في قوات التحالف العربي بمحافظة شبوة، وسط تظاهرة رياضية غفيرة عكست عمق الأثر التنموي والاجتماعي الذي تضطلع به المملكة لدعم استقرار المحافظة واحتواء تطلعات شبابها.



​«الكريبية» يحلق باللقب



​وشهد ملعب نادي التضامن الرياضي بمركز محافظة شبوة «عتق»، فصلاً ختامياً مثيراً من البطولة التي انطلقت في الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، وحظيت بمتابعة مستمرة ودعم مباشر من قائد قوات التحالف العربي بمحافظة شبوة؛ ونجح فريق «الكريبية» في انتزاع لقب النسخة الأولى بجدارة، عقب فوز ماراثوني وثمين على نظيره فريق «اتحاد الصعيد» بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين، في مواجهة حبست الأنفاس حتى رمقها الأخير، وألهبت حماس المدرجات.

الرياضي

​وعقب صافرة النهاية، توّج وكيل محافظة شبوة فهد سالم الطوسلي، ومعه سالم مبارك القادري، ورئيس فرع اتحاد كرة الطائرة بالمحافظة عبدالله صالح حبتور، الأبطال بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال فريق «اتحاد الصعيد» كأس الوصيف والميداليات الفضية، وسط أجواء احتفالية شملت تكريم اللجان المنظمة والحكام والإعلاميين والفرق المشاركة.



رعاية الشباب أولوية



وفي تصريح خاص لـ«عكاظ»، أكد قائد قوات التحالف العربي بمحافظة شبوة، أن الدعم الذي تقدمه المملكة لليمن لا يتوقف عند حد، مشدداً على أن رعاية القطاع الشبابي والرياضي تمثل أولوية لتعزيز قيم التلاحم والتنافس الشريف.



​وكشف قائد التحالف بشبوة عن استمرارية هذا الحراك الرياضي، معلناً عن إقامة «دوري كرة قدم» موسع بمحافظة شبوة عقب عيد الفطر السعيد، تلبيةً لرغبات الشباب الرياضي واستكمالاً لمسيرة البناء والتنمية التي تقودها المملكة في كافة المجالات.



​درع الوفاء لأهل العطاء



وتقديراً للدور الريادي والمستمر، قدم مكتب الشباب والرياضة بمحافظة شبوة «درع الوفاء» لقيادة قوات التحالف العربي بالمحافظة؛ تعبيراً عن التقدير الشعبي والرسمي لمساندتهم المتواصلة، وهو الدعم الذي بات حجر الزاوية في تفعيل الأنشطة واحتواء الطاقات الشبابية بالمحافظة..



إشادة رسمية وشعبية بـ«سخاء المملكة»



​وأشاد وكيل محافظة شبوة، فهد سالم الطوسلي، بالدور الريادي والوقفة الأخوية الصادقة لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذا الدعم السخي يمثل صمام أمان للقطاع الشبابي والرياضي في المحافظة.



وأوضح الوكيل الطوسلي أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في استعادة حيوية المؤسسات الرياضية واحتواء الطاقات الشبابية في بيئة إيجابية تخدم مسار التنمية والبناء، مثمناً الاستجابة الدائمة للمملكة في تلبية تطلعات أبناء شبوة على مختلف الأصعدة.



​التفاف شبابي وعرفان جماهيري



​ولم تغب مظاهر الامتنان عن مدرجات البطولة؛ إذ ضجت الساحة الرياضية في شبوة بإشادات واسعة من قبل الرياضيين والجمهور الذي توافد بكثافة طيلة أيام البطولة، معبرين عن اعتزازهم بالدور التنموي والإنساني الذي تضطلع به قوات التحالف العربي.



وأكد الشباب المشاركون أن هذه الرعاية أعادت الحياة للملاعب وزرعت الأمل في نفوس الرياضيين، الذين وجدوا في هذا الدعم حاضنة حقيقية لمواهبهم، مثمنين الوقوف السعودي التاريخي الذي لم يدخر جهداً في سبيل إنجاح الحراك الرياضي والمجتمعي خلال شهر رمضان الفضيل.