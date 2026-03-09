نفى الفنان المصري شريف سلامة الاستعانة بدوبلير في مشاهد الطبخ في مسلسل «على قد الحب»، مشيراً إلى دراسة أساسيات الطهي لإضفاء قدر من الواقعية على التفاصيل الصغيرة، رغم أنه ليس طاهياً محترفاً.

صراعات داخلية

وأكد شريف لـ«عكاظ» أن أصعب ما واجهه في مسلسل «على قد الحب» كان تجسيد شخصية هادئة الظاهر، لكنها تحمل صراعات داخلية عميقة، دون المبالغة في التعبير، مشيراً إلى أن الهدف كان أن يشعر المشاهد بما يدور في عقل الشخصية حتى في اللحظات الصامتة، لإظهار ثراء الشخصية وعمقها النفسي.



مواضيع حساسة

وأضاف: «يتناول المسلسل مواضيع حساسة مثل فقدان الذاكرة والضغوط النفسية»، لافتاً إلى اطلاعه على هذه الحالات ودراسة تأثيرها على سلوك الأفراد، لضمان أن يكون التمثيل مدروساً ويحترم طبيعة هذه الحالات النفسية المعقدة.

فريق العمل

يضم مسلسل «على قد الحب» بجانب شريف سلامة كلاً من: نيللي كريم، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم وآخرين.