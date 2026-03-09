فجَّر الإعلامي المصري عمرو الليثي مفاجأة عن التحضير لمشروع جديد خاص بالزعيم عادل إمام، يتضمن تسجيل مذكراته المصورة بهدف توثيق رحلته الفنية الطويلة وتأثيره الكبير في تاريخ الفن العربي.

إشراف رامي إمام

أوضح الليثي في تصريحات تلفزيونية أن المشروع يتولى إخراجه والإشراف عليه المخرج رامي إمام، حيث يعتمد على جلسات حوارية مصورة يستعيد خلالها عادل إمام أبرز محطات حياته الشخصية والفنية.

جوانب مختلفة

تحدث الليثي عن جوانب مختلفة من علاقته الشخصية بالزعيم عادل إمام، كما تطرق إلى مسيرته الفنية الحافلة وتأثيره الكبير في تاريخ الدراما والسينما والمسرح العربي.

نفي الشائعات

كما حرص الليثي على طمأنة جمهور عادل إمام، مؤكداً أنه يتمتع بحالة صحية جيدة، وأن ما يتردد حول تدهور صحته لا أساس له من الصحة.

كواليس وبدايات فنية

ومن المنتظر أن تتضمن المذكرات المصورة حكايات وكواليس من مسيرة عادل إمام، بداية من خطواته الأولى في عالم الفن، وصولاً إلى أبرز النجاحات التي حققها خلال مشواره الفني الطويل.