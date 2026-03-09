أعلن الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون مبادرة من 4 نقاط تهدف إلى وضع حد للتصعيد الإسرائيلي المتجدد ضد لبنان، تقوم على إرساء هدنة كاملة ووقف كل الاعتداءات الإسرائيلية البرية والجوية والبحرية على لبنان، بالتوازي مع دعم القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من بسط سيطرتها على مناطق التوتر الأخيرة ومصادرة السلاح منها، ونزع سلاح حزب الله ومخازنه ومستودعاته، على أن يترافق ذلك مع بدء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية لتنفيذ تفاصيل هذه الخطوات.



وجاءت مبادرة الرئيس عون خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الافتراضي الذي نظمه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وضم عدداً من قادة الدول لبحث التطورات العسكرية الأخيرة في الشرق الأوسط وتداعياتها على لبنان.



واعتبر عون أن ما جرى أخيراً كان «كميناً منصوباً للبنان وللقوى المسلحة اللبنانية»، مشيراً إلى أن إطلاق الصواريخ من لبنان كان يهدف إلى استدراج الجيش الإسرائيلي للتوغل داخل الأراضي اللبنانية وربما احتلال بعض المناطق. وأضاف أن ذلك كان سيضع لبنان أمام خيارين: إما الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع العدوان الإسرائيلي بما قد يؤدي إلى تحويل لبنان إلى «غزة ثانية»، مع ما يحمله ذلك من تهجير واسع وسقوط الدولة اللبنانية من الخارج، أو الانكفاء عن المواجهة بما يسمح للفريق المسلح بإطلاق حملة شعبوية تحت عنوان عجز الدولة عن حماية شعبها، وإعادة طرح شرعية سلاحه الخارج عن الدولة وعن إجماع اللبنانيين، مؤكداً أن من أطلق تلك الصواريخ (حزب الله) كان مستعداً «لشراء سقوط دولة لبنان تحت العدوان والفوضى ولو بثمن تدمير عشرات قرانا وسقوط عشرات الآلاف من أهلنا»، في سياق حسابات مرتبطة بالنظام الإيراني، معتبراً أن لبنان تمكن حتى الآن من إحباط هذا المسار وسيواصل العمل على إفشاله.



وأشار إلى أن لبنان كان قد طرح قبل أشهر مبادرة تقوم على نزع ذرائع الطرفين تدريجياً، عبر انسحاب إسرائيل من نقطة واحدة على الأقل من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل تولي الدولة اللبنانية السيطرة الكاملة عليها، على أن تتحقق الجهات الدولية الراعية من تنفيذ هذه الخطوات تمهيداً للانتقال إلى نقاط أخرى وصولاً إلى السيطرة الكاملة على الأرض اللبنانية، وعقد اتفاق على وقف نهائي للأعمال العدائية وترتيبات دائمة للأمن والاستقرار على الحدود وفق القرارات الدولية.



وأوضح عون أنه في ضوء التصعيد الأخير اتخذت الحكومة اللبنانية في الثاني من آذار قراراً واضحاً يقضي بحظر أي نشاط عسكري أو أمني لحزب الله، مؤكداً أن لبنان يسعى إلى تنفيذ هذا القرار بشكل واضح وحاسم، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم مبادرته الجديدة.



وختم الرئيس اللبناني بتأكيد تضامن لبنان الكامل مع الدول العربية التي استهدفت بهجمات من النظام الإيراني، وهي السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وعُمان والعراق والأردن، إضافة إلى الدول الصديقة من أذربيجان وتركيا وصولاً إلى قبرص، مشدداً على تقدير لبنان للمواقف الداعمة له في هذه المرحلة.