أفاد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو بأن النجم البرازيلي نيمار أُدرج ضمن القائمة الأولية لمنتخب البرازيل التي ستخوض آخر مباراتين وديتين قبل كأس العالم، في خطوة قد تمهد لعودته الدولية بعد فترة غياب طويلة عن صفوف المنتخب.



وبحسب التقرير، فإن القرار النهائي بشأن انضمامه إلى القائمة الرسمية سيُحسم خلال الأيام القليلة القادمة، في وقت يستعد فيه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لحضور مباراة فريق سانتوس المقبلة لمتابعة اللاعب عن قرب وتقييم حالته الفنية والبدنية قبل اتخاذ القرار النهائي.



وكان نيمار قد غادر صفوف المنتخب البرازيلي قبل نحو موسمين بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها في تلك الفترة التي كان يمثل خلالها نادي الهلال السعودي، وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، قبل أن يبدأ رحلة العودة التدريجية إلى المنافسات.



وتأتي إمكانية عودته إلى المنتخب البرازيلي بعد هذا الغياب الطويل بوصفها خطوة مهمة في مسيرته الدولية، خصوصاً أنه يُعد الهداف التاريخي للبرازيل وأحد أبرز نجومها خلال العقد الأخير، ما يجعل عودته المحتملة محل ترقب كبير من الجماهير البرازيلية قبل الاستحقاقات المقبلة.