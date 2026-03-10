أكد رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة أرامكو السعودية أمين الناصر، أن الشركة تضع سلامة العاملين واستمرارية العمليات في مقدمة أولوياتها في ظل التطورات والأحداث الجارية، مشددًا على امتلاك «أرامكو» سجلًا طويلًا وخططًا مفصلة للتعامل مع مختلف التحديات والظروف.



وفي مقابلة مع «العربية»Business، قال الناصر:«إن الأحداث الحالية تتطور باستمرار، موضحًا أن الأولوية لدى الشركة في مثل هذه الأوضاع هي المحافظة على سلامة العاملين فيها وعلى عملياتها».



وأضاف:«المشهد الجيوسياسي الراهن يمثل حالة من الغموض والتعقيد، إلا أن الشركة تمتلك خبرة طويلة في التعامل مع مثل هذه الأوضاع».



تدريب وكفاءة



وأشار إلى أن «أرامكو» لديها خطط تفصيلية للتعامل مع مختلف الأحداث والتحديات، لافتًا إلى أن موظفي الشركة يتمتعون بدرجة عالية من التدريب والكفاءة التي تمكنهم من التعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.



وأوضح أن البنية التحتية الكبيرة التي تمتلكها الشركة توفر مرونة عالية وخيارات متعددة للتعامل مع الظروف المختلفة.



وبيّن الناصر أن هذه المزايا تعد فريدة لدى «أرامكو»، إذ تعزز موثوقيتها تجاه العملاء حول العالم، مؤكدًا أن الشركة أثبتت قدرتها على مدى عقود عديدة وفي ظل ظروف وأحداث مختلفة.



رأس الأولويات



وشدد على أن سلامة موظفي الشركة وأعمالها تأتي دائمًا على رأس الأولويات، موضحًا أن التزام «أرامكو» بالسلامة يشكل حجر الزاوية في التنفيذ الناجح لأعمالها. كما أكد حرص الشركة المستمر على تعزيز خطط الطوارئ والتدريب عليها لمواجهة التحديات المختلفة.



وأضاف أن الدعم الذي تحظى به «أرامكو» من الدولة، سواء عبر وزارة الطاقة السعودية أو الجهات الأمنية، يعزز موثوقية الشركة وقدرتها على الاستجابة لمختلف المتغيرات.



وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح الناصر أن القطاع كان يواجه قبل الأحداث الحالية في المنطقة مشهدًا متقلبًا يتأثر بعدة عوامل، من بينها حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وإعلانات الرسوم الجمركية، واستمرار التوترات التجارية.



العرض والطلب



وأكد أن تأثر العرض والطلب عالميًا خلال فترات عدم الاستقرار يجعل الشركات التي تتمتع بالمرونة أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات ومعالجة بعض المخاوف في السوق.



وأوضح أن «أرامكو» تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع الظروف الصعبة، مشيرًا إلى أن ثقة الشركة في الأساسيات طويلة المدى لقطاع الطاقة لا تزال راسخة.



كما أضاف أن الشركة تبيع معظم إنتاجها من النفط بعقود طويلة الأجل، وتمتلك حضورًا قويًا في جميع مراكز الطلب الرئيسة على مستوى العالم.



أداء قوي



وأفاد رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة أرامكو السعودية أمين الناصر، بأن الشركة حققت خلال عام 2025 أداءً ماليًا قويًا، تمثل في نمو متميز وتدفقات نقدية قوية وعوائد مجزية للمساهمين، وهو ما يعكس مرونة مالية استثنائية رغم انخفاض أسعار النفط.



وأوضح الناصر أن الأرقام القوية التي سجلتها الشركة تعكس قدرتها على الحفاظ على استقرار أدائها المالي رغم التحديات التي شهدها السوق خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن صافي الدخل المعدل بلغ 104.7 مليار دولار.



وأضاف أن الشركة نجحت خلال عام 2025 في إنجاز أربعة مشاريع كبرى، من بينها بدء الإنتاج في المرحلة الأولى من مشروع الجافورة، إلى جانب تشغيل معمل الغاز في التناقيب.