أثارت صدمة واسعة في الأوساط الرياضية والإعلامية المصرية خلال الساعات الأولى من اليوم (الخميس)، عندما فجرت البلوجر رنا أحمد، إحدى الناشطات البارزات على مواقع التواصل الاجتماعي ومشجعة معروفة للنادي الأهلي، قنبلة إعلامية بإعلانها زواجها سرًا من محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي وقائد الفريق والمنتخب الوطني المصري. الادعاء الذي جاء عبر «ستوري» على حسابها بإنستغرام، أشعل موجة من الجدل والانقسام بين الجمهور، قبل أن يتحول الأمر إلى مواجهة قانونية محتملة.

الادعاء المفاجئ سرعان ما تحول إلى قضية رأي عام على المنصات الرقمية، بعدما تداوله آلاف المستخدمين بين مصدق ومشكك، قبل أن يخرج اللاعب عن صمته عبر بيان قانوني ينفي فيه صحة هذه المزاعم جملةً وتفصيلًا.

ادعاءات البلوجر

في روايتها التي نشرتها عبر (ستوري إنستغرام) قالت رنا أحمد إن علاقتها بالشناوي بدأت بمعرفة عادية، قبل أن تتطور تدريجيًا إلى ارتباط رسمي انتهى – بحسب قولها – بعقد زواج تم بشكل سري.

وأوضحت أن أحد أصدقاء اللاعب المقربين، ويدعى (عمر)، كان على علم بتفاصيل العلاقة وكان شاهدًا على بعض مراحلها.

وأضافت أنها التزمت الصمت لفترة طويلة احترامًا لنفسها، على حد تعبيرها، رغم ما تعرضت له من تعليقات وانتقادات من بعض المتابعين، لكنها قررت الحديث – بحسب روايتها – بعد تعرضها لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها لكشف ما وصفته بالحقيقة.

كما ادعت البلوجر أن الشناوي وعدها بإعلان الزواج في الوقت المناسب، إلا أنه تراجع لاحقًا وطلب منها عدم الحديث عن الأمر. وذهبت أبعد من ذلك عندما قالت إنها تعرضت لضغوط وتهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضدها في حال كشف تفاصيل العلاقة.

ولم تتوقف روايتها عند هذا الحد، إذ ذكرت أن أحد الأشخاص تواصل معها وعرض عليها مبالغ مالية مقابل التزام الصمت وعدم نشر أي معلومات عن الموضوع، مؤكدة أنها تمتلك رسائل ومحادثات عبر تطبيقي إنستغرام وواتساب قالت إنها تثبت صحة كلامها، مشيرة إلى إمكانية تقديمها في حال تطور الأمر إلى مسار قانوني.

رد الشناوي والتحرك القانوني

في المقابل، لم يتأخر رد الحارس الدولي كثيرًا، فقد أعلن محمد الشناوي تكليف محاميه الخاص، محمد واصل، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد البلوجر، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة.

وفي بيان رسمي صدر الخميس 12 مارس 2026، أوضح المحامي أنه بصفته الوكيل القانوني للاعب، تم البدء بالفعل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي نشر هذه الادعاءات.

وأشار البيان إلى أن المعلومات المتداولة (مختلقة ومفبركة بالكامل)، مؤكدًا أنها تمثل محاولة للإساءة إلى سمعة اللاعب واستغلال اسمه لإثارة الجدل وتحقيق شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شدد البيان على أن الفريق القانوني سيتابع القضية حتى يتم التصدي لمثل هذه الادعاءات، مع توجيه الشكر لجماهير اللاعب على دعمهم وثقتهم المستمرة.

جدل واسع على مواقع التواصل

وانتشرت القصة بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء المتابعين بين من تعاطف مع البلوجر وطالب بالتحقيق في ادعاءاتها، وبين من اعتبر الأمر محاولة للبحث عن الشهرة أو ابتزاز اسم لاعب معروف.

وتداول بعض المستخدمين صورًا ومحادثات قالت رنا أحمد إنها دليل على صحة روايتها، غير أن تقارير غير رسمية أشارت إلى أن خبراء في الأمن السيبراني شككوا في صحة بعض تلك الصور، مرجحين احتمال تعرضها للتعديل أو الفبركة.

حذف الأستوري

وفي خضم هذا الجدل، قامت البلوجر بحذف (الأستوري) التي تحدثت فيه عن تفاصيل العلاقة، وما زاد من حالة الغموض حول القضية التي يُتوقع أن تحسمها التحقيقات والإجراءات القانونية خلال الفترة القادمة.