أعلنت نقابة الفنانين في سوريا صباح اليوم وفاة والدة الفنان فهد القصير، بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانها اليوم بحضور الأسرة والأصدقاء.

نعي ودعوات بالرحمة

ونعت النقابة الفقيدة، داعية جمهور ومحبي الفنان بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان في هذا المصاب.

تفاصيل الجنازة والعزاء

وسيشيع الجثمان من منزل الفقيدة في منطقة دعنور دمسرخو إلى مثواها الأخير في قرية بيت القصير، حيث توارى الثرى في مقبرة القرية.

كما تستقبل الأسرة العزاء يومي الجمعة والسبت من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا في مسجد الخلفاء الراشدين بمسقط رأسها.

رسائل تعزية من الأصدقاء

حرص عدد من أصدقاء الفنان على نعي والدته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يمنح الأسرة وكل محبيها الصبر والسلوان.

معلومات عن فهد القصير

يشار إلى أن فهد القصير هو فنان ومغنٍ سوري من حمص، اشتهر بأغانيه الرومانسية التي لاقت انتشارًا واسعًا في بلاد الشام منذ نحو عام 2010، مثل أغنية «لاموني بحبك يا عيوني».

يمتلك فهد القصير مجموعة من الأعمال الغنائية المتوفرة على منصات الموسيقى الرقمية، ويتميز بشعبية واسعة بين الجمهور في سوريا والدول العربية المجاورة.