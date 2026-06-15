عادت فاجعة حريق الأسرة في حي طويق بالرياض إلى الواجهة من جديد، بعد وفاة آخر المصابين بالحادثة المأساوية التي هزّت الرأي العام خلال عيد الفطر الماضي، إثر مضاعفات الحروق والإصابات البالغة التي تعرض لها جراء الحريق.

وتوفي الشاب عبدالعزيز العتيبي بعد رحلة علاج استمرت نحو ثلاثة أشهر في المستشفى، متأثراً بإصاباته الناتجة عن الحريق الذي اندلع في منزل الأسرة خلال عيد الفطر، وأسفر عن وفاة عدد من أفراد الأسرة وإصابة آخرين بحروق وإصابات خطيرة.

وأكد رب الأسرة ماجد العتيبي في تصريح لـ«عكاظ» وفاة نجله عبدالعزيز، مبيناً أنه كان آخر أفراد الأسرة المصابين الذين ظلوا يتلقون العلاج منذ وقوع الحادثة. وقال: «توفي ابني عبدالعزيز بعد معاناة مع الإصابة، وكان آخر من بقي في المستشفى من أفراد الأسرة المصابين، ليلحق بمن سبقوه من المتوفين متأثرين بإصاباتهم».

وخلال الأشهر الماضية، خضع عبدالعزيز لرعاية طبية مكثفة، فيما توفي عدد من أفراد الأسرة والمصابين تباعاً متأثرين بإصاباتهم، قبل أن يُعلن عن وفاته أول أمس، لتنتهي بذلك رحلة علاج استمرت منذ وقوع الحريق.

وبوفاة عبدالعزيز، تُطوى آخر فصول فاجعة طويق التي خلفت حالة واسعة من الحزن والتعاطف في المجتمع السعودي، بعد أن فقدت الأسرة عدداً من أفرادها في واحدة من أكثر الحوادث الإنسانية تأثيراً خلال الأشهر الماضية.

وكانت «عكاظ» قد انفردت سابقاً بنشر تفاصيل الحادثة عبر لقاء مؤثر مع رب الأسرة ماجد العتيبي، روى فيه لحظات اندلاع الحريق ومحاولاته إنقاذ أفراد أسرته وسط ألسنة اللهب وكثافة الدخان، في حادثة حظيت بتعاطف واسع على المستويين المحلي والخليجي.