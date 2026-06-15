تتواصل الانشقاقات في صفوف قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي. وذكرت مصادر سودانية اليوم (الإثنين) أن القيادي فارس النور إبراهيم، الذي كان يشغل منصب عضو المجلس الرئاسي بتحالف تأسيس وحاكم ولاية الخرطوم في قوات الدعم، انشق عنهم.



ونقلت قناتا «العربية» و«الحدث» عن مصادر قولها إن فارس النور إبراهيم يُعد من أبرز الشخصيات في البنية القيادية للقوات، وخصوصاً أنه كان يشغل منصب عضو المجلس الرئاسي بتحالف تأسيس التابع لـ«الدعم السريع»، كما عيّنه حميدتي حاكماً لإقليم الخرطوم.



وأفادت المصادر بأن القيادي المنشق عن «الدعم السريع» عمل مستشاراً لقائد تلك القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) طوال السنوات الماضية.



وتتزامن الانشقاقات في صفوف قوات الدعم السريع مع الخسائر الكبيرة التي تكبدتها على يد الجيش السوداني، إضافة إلى تزايد جرائم «الدعم السريع» في عدد من المدن السودانية التي يسيطرون عليها بالقوة.



واعتبر مراقبون انشقاق فارس النور إبراهيم ضربة قوية لـ«الدعم السريع» الذي يتعرض للتشظي والغضب الكبير من مختلف المنضمين له من أبناء القبائل السودانية، خصوصاً بعد انشقاق القيادي بشارة الهويرة، مسؤول العمليات العسكرية الأولى بمحور منطقة بارا في شمال كردفان في مايو الماضي. وأعلن القيادي علي رزق الله المعروف بـ«السافنا» انشقاقه في أبريل الماضي برفقة قواته وانضمامه إلى الجيش السوداني في عطبرة.



كما أعلن النور آدم المعروف بـ«النور القبة» انشقاقه في فبراير الماضي ومغادرته وقواته مواقعهم في شمال دارفور والانضمام للجيش السوداني، في حين أعلن أبو عاقلة كيكل، وهو من أبرز قيادات «الدعم السريع» في ولاية الجزيرة، تعاونه مع الجيش في خطوة شكلت حالة لافتة حينها بسبب نفوذه الميداني وسط السودان.