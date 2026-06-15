قبل ساعات من خوض المنتخب السعودي أولى مبارياته في كأس العالم 2026 أمام منتخب الأوروغواي، توحّدت رسائل الدعم والمؤازرة من مختلف الأطياف الرياضية والوطنية، في مشهد يعكس حجم الالتفاف خلف الأخضر في رحلته المونديالية الجديدة.



وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً من الأندية السعودية التي سارعت إلى نشر رسائل التحفيز والتشجيع لنجوم المنتخب، مؤكدة وقوفها خلف ممثل الوطن في أكبر حدث كروي عالمي. كما انضمت العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية إلى موجة الدعم، عبر رسائل تعكس الثقة في قدرة «الأخضر» على تقديم صورة مشرّفة للرياضة السعودية وتحقيق تطلعات الجماهير.



وفي الوقت الذي تتوقف المنافسات المحلية وتغيب ألوان التعصب الرياضي، تتوحّد الأندية والجهات الرسمية والجماهير خلف راية واحدة، أملاً في أن يفتتح المنتخب السعودي مشواره بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز منتخبات العالم، ويواصل كتابة صفحة جديدة من حضوره في نهائيات كأس العالم.