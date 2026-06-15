سجل التحكيم الأردني، اليوم (الإثنين)، أول ظهور له في منافسات كأس العالم 2026، من خلال طاقم تحكيم بقيادة الحكم أدهم المخادمة، الذي أدار مباراة إسبانيا والرأس الأخضر ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة، التي أقيمت على ملعب أتلانتا وانتهت بالتعادل السلبي.



وضم الطاقم الأردني الحكمين المساعدين محمد بكار وأحمد الرويلي، وتولى الثلاثي إدارة المباراة ضمن تعيينات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للجولة الافتتاحية من البطولة.



ويعكس اختيار الطاقم الأردني لإدارة هذه المواجهة حضور التحكيم الأردني في البطولات الدولية والثقة التي يحظى بها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.



ويأتي هذا الظهور بالتزامن مع المشاركة الأولى للمنتخب الأردني في نهائيات كأس العالم، ضمن نسخة 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.