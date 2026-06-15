تفاعلت جهات حكومية وتعليمية وقطاعات خاصة مع مواجهة المنتخب السعودي أمام أوروغواي في كأس العالم، بإعلان تطبيق الدوام المرن أو تأخير بداية الدوام والاختبارات يوم الثلاثاء، في مشهد يعكس الحضور الاجتماعي الواسع لمباريات «الأخضر» وتأثيرها في تفاصيل اليوم الدراسي والوظيفي.



وأعلنت وزارة الصحة إتاحة تطبيق الدوام المرن في ديوان الوزارة وفروعها ومكاتبها، بما يمكّن منسوبيها من متابعة مواجهة المنتخب، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال والخدمات الصحية، على ألا يتجاوز بدء الدوام الساعة 12 ظهراً وفق ما تراه كل جهة.



كما أتاح المركز الوطني للأرصاد الدوام المرن لمنسوبيه يوم المباراة، فيما أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تأجيل بداية الاختبارات النهائية يوم الثلاثاء لتبدأ بعد الساعة 10:30 صباحاً، دعماً للطلبة والطالبات وإتاحة الفرصة لهم لمتابعة المواجهة.



وامتد التفاعل إلى جامعة الملك فيصل التي أعلنت تطبيق الدوام المرن لمنسوبي الجامعة يوم الثلاثاء، بحيث يكون بدء الدوام كحد أقصى عند الساعة 9:30 صباحاً، فيما اعتمدت أمانة منطقة نجران الدوام المرن لمنسوبيها تفاعلاً مع الحدث الوطني.



وشملت موجة التفاعل عدداً من المدارس في السعودية، التي أخّرت بداية اليوم الدراسي إلى وقت متأخر من صباح الثلاثاء، إضافة إلى بعض مكاتب المحاماة والشركات التي أعلنت تعديل ساعات العمل أو تقليصها، بما يتيح للموظفين متابعة المباراة التي تقام فجر الثلاثاء بتوقيت المملكة.



وتحوّلت مواجهة المنتخب السعودي في مستهل مشواره المونديالي إلى حدث يتجاوز الإطار الرياضي، بعدما فرضت توقيتها على جداول العمل والدراسة والاختبارات، في صورة تؤكد مكانة المنتخب في الوجدان العام، وقدرة المناسبات الرياضية الكبرى على إعادة ترتيب المشهد اليومي للموظفين والطلاب والأسر.



ويأتي هذا التفاعل امتداداً لحالة جماهيرية واسعة تعيشها السعودية مع انطلاق مشوار المنتخب في كأس العالم، وسط ترقب جماهيري لمواجهة أوروغواي، وتطلعات بأن يحقق «الأخضر» بداية قوية في البطولة العالمية.