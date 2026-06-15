في محاولة جديدة لإحياء المسار السياسي بين موسكو وكييف، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الإثنين) عن طرحه على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقترحاً لعقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة.



وأوضح زيلينسكي أنه ناقش خلال اتصال هاتفي مع ترمب إمكانية تنظيم اجتماع يجمعه بالرئيس الروسي على الأراضي الأمريكية، معتبراً أن هذه الصيغة قد تضع موسكو أمام خيار يصعب رفضه.



وأشار إلى أنه ينتظر ما ستؤول إليه الاتصالات خلال الفترة القادمة.



واتهم مسؤولون أوكرانيون في وقت سابق اليوم، روسيا بتنفيذ موجة جديدة من الهجمات على أوكرانيا خلال الليل، ما تسبب في اندلاع حريق في الكنيسة الرئيسية لمجمع دير «كييف بيشيرسك لافرا»، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، في كييف.



وذكر رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة كييف تيمور تكاتشينكو أن الهجوم ألحق أضراراً جسيمة بموقع الدير التاريخي الذي يعود تاريخه إلى ما يقرب من 1000 عام.



وكتبت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو في منشور على منصة إكس: «هجوم وحشي على شعبنا وتراثنا»، فيما توعد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بالمباشرة بشكل عاجل بإجراءات ضمن اليونسكو وآليات دولية أخرى «لضمان ردود فورية ومناسبة على هذه الهمجية».



وأظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب على سطح «كاتدرائية رقاد السيدة العذراء»، وهي الكنيسة الرئيسية في المجمع، التي تعد رمزاً روحياً وثقافياً أثرياً وتاريخياً في أوكرانيا.